Rythmo Romántico w/

· Miss Evoice (Waldtraut Lichter . Fridas Pier)

· Jochen Junker (Romantica)

Ladies & Gentlemen,

am Freitag, 10.10.2025 erwacht in unserer Glitzerperle der unbändige Partybär in dir – wild, durstig und bereit, sich im Rausch der Nacht selbst zu verlieren. Identität? Kontrollverlust? Genau das, wonach wir uns sehnen, wenn sich der Club in einen Tempel des Hedonismus verwandelt.

Miss Evoice, die wundertütig-quirlige Halbthaischwäbin aus Stuttgart, DJ, Teil der Waldtraut Lichter und Resident von Fridas Pier, öffnet für uns ihre prall gefüllte musikalische Schatzkammer. Mit jahrelanger Erfahrung und einem Repertoire abseits der gewohnten Elektronikpfade entfacht sie ein Feuerwerk, das zwischen Tagträumerei und Schweißrausch pulsiert. Wer sie erlebt, weiß: Ausgelassene Stimmung ist garantiert.

Dazu kreiert Jochen Junker (Romantica) ein Rahmenprogramm, das sich ständig neu erfindet – mal verspielt, mal roh, aber immer voller Intensität. Zusammen schaffen wir eine Nacht, in der die Tanzfläche zur Bühne des Kontrollverlusts wird und jeder Takt ein Stück unnötiger Gewissheit von uns abträgt.

Komm wie du bist, verliere dich im Beat – und finde dich im Morgen wieder. Die Nacht gehört uns.