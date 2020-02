Rytmix ist der Pop-, Rock- und Jazzchor des Liederkranz 1840 Leonberg e. V. und präsentiert sich regelmäßig mit seinem aktuellen Repertoire bei der Langen Kunstnacht Leonberg.

Für 2020 stehen u. a. die Titel "I get around" (Beach Boys), "Don't stop me now" (Queen) und "Think" (Aretha Franklin) auf dem Programm. An welchen Standorten wir zu welchem Zeitpunkt zu finden sein werden, werden wir rechtzeitig vor der Veranstaltung nachtragen.