Unter der kreativen Leitung ihrer Direktorin Inês Bogéa ist die junge Kompanie zu einer festen Größe Südamerikas geworden. Sie verbindet auf einzigartige Weise die klassische Ballettgrundlage mit einem Spürsinn für aufregende, neue Choreografen und dem stolzen Bewusstsein für die brasilianische Kultur. Nach Ludwigsburg kommt die São Paulo Companhia de Dança mit drei speziell für sie entstandenen Auftragswerken.

Der Rhythmus ihres Heimatlandes prägt das Stück der Choreografin Cassi Abranches: Für die junge, wilde Generation Brasiliens mischt sie mit verblüffendem Effekt die laszive Eleganz Lateinamerikas in die gespannte Schnelligkeit des modernen Balletts. Wie Gesellschaften zerfallen und neu entstehen, zeigt der Nürnberger Ballettdirektor Goyo Montero in einem kraftvollen, kreatürlichen Stil. Komponist Owen Belton ließ sich zu »Anthem« von Gesängen inspirieren, die zu Hymnen wurden – für Generationen, für Nationen, für Revolutionen. Bewegt von den Themen Flucht und Migration, bricht Joëlle Bouviers brasilianische Odyssee zu einer Begegnung mit dem Selbst auf. Die Französin, deren »Tristan und Isolde« vor drei Jahren in Ludwigsburg begeisterte, zeigt zu Musik aus den »Bachianas Brasileiras« des Nationalkomponisten Heitor Villa-Lobos und Johann Sebastian Bachs »Matthäuspassion«, wie Wind und Meer die Menschen auf eine Reise ins Unbekannte tragen. Ihr Weg endet in einem schmerzvollen Gesang über die Liebe zur Heimat.

Einführung: 18.50 Uhr

»Anthem«

Goyo Montero Choreografie

»Agora«

Cassi Abranches Choreografie

»Odisseia«

Joëlle Bouvier Choreografie