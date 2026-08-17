Säbelfechten erleben

Schnell, präzise und voller Action: Probiere Säbelfechten aus und lerne die Grundlagen eines Sports, bei dem Timing und Konzentration entscheidend sind.

Warst du zu Fasching auch schon einmal Pirat oder Musketier? Ganz so ist es beim Säbelfechten natürlich nicht, denn es ist ein anspruchsvoller Sport, der Schnelligkeit, Konzentration und Reaktionsvermögen erfordert.

Gerade das macht den Reiz aus:

Jeder Treffer entsteht aus Taktik, Timing und Gefühl für die Bewegung. Bei uns kannst du die Grundlagen des

Säbelfechtens kennenlernen, erste Techniken ausprobieren und ein Gespür für den Umgang mit dem Säbel entwickeln.

Dabei kommt der Spaß natürlich nicht zu kurz

und ganz nebenbei lernst du auch neue Leute kennen.