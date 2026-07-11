Séan Keane

Bereits in jungen Jahren zeigte sich sein außergewöhnliches Talent: Schon als Teenager gewann Keane dreizehn All-Ireland-Medaillen bei den renommierten Fleadh-Ceoil-Wettbewerben, denen im Laufe seiner Karriere zahlreiche weitere Auszeichnungen folgten. Singen ist für ihn weit mehr als ein Beruf – es ist seine Lebensaufgabe. Mit seiner unverwechselbaren, tief berührenden Stimme erzählt Keane musikalische Geschichten von Lebensfreude und Verlust, von Liebe, Schmerz und Hoffnung.

Seine Lieder zeichnen lebendige Bilder Irlands, wobei er traditionelle Balladen ebenso überzeugend interpretiert wie zeitgenössische Songs. Seine warme, authentische Bühnenpräsenz, gepaart mit typisch irischem Charme und feinem Humor, hat ihm über die Jahre eine treue und stetig wachsende Fangemeinde eingebracht – ohne dass er dabei je seine Bodenständigkeit verloren hätte. Neben seiner außergewöhnlichen Stimme überzeugt Keane zudem als virtuoser Instrumentalist an der Whistle.

Im November kehrt Seán Keane gemeinsam mit Fergus Feely (Mandocello, Backing Vocals) und Fergal Scahill (Geige/Gitarre) erneut für eine Tournee nach Deutschland zurück.