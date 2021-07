Síolta - Irish Folk

Síolta bedeutet auf Gälisch die Saat. Ein stimmungsvoller Name für eine Band, die sich auf irische Tradition bezieht. So weit wie man denken kann, gibt eine Generation von Musiker*innen ihr Wissen weiter an die nächste.

Man sieht wie gut jede Generation das ihr anvertraute Saatgut hegt und pflegt, weil Irish Folk eine wunderbare Kontinuität hat. Ja, die Saat wird sogar von Generation zu Generation verfeinert und so steht die Musik der grünen Insel seit langem in einer Hochblüte. Der irische Singer/Songwriter Saoirse Mhór lässt sich von alten Balladen inspirieren, um seine eigenen Songs zu schreiben. Nachdem Saoirse ein Jahrzehnt lang mit der Gruppe Fleadh unterwegs war, hat er mit Síolta ein neues Projekt, das sich noch stärker auf seine Songs konzentriert. Die Agentur „Magnetic Music“, mit der das Amt für Kultur seit Jahren im Rahmen des „Sommer am See“ kooperiert, wird oft als die Folkschmiede der Nation bezeichnet und hat Síolta unter ihre Fittiche genommen. Jetzt stehen sie neben einigen der angesagtesten irischen und schottischen Bands der Gegenwart und da gehören sie auch hin.