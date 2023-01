Süße Verlockungen - Teil 2 Praxiskurs Gesunde Snacks to go - Kochst Du schon oder kaufst Du noch?

Zwischenmahlzeiten, auch Snacks genannt, haben eine wichtige Funktion in einem ausgewogenen Speiseplan kleiner Kinder.

Als (kleine) »Mahlzeit« füllen sie den Energiespeicher Ihrer Kinder auf und versorgen die Kleinen mit wichtigen Nährstoffen. Egal ob sie zu Hause oder unterwegs gegessen werden, es lohnt darüber nachzudenken. Sie lernen anhand der Ernährungspyramide bedarfsgerechte Zwischenmahlzeiten zusammenzustellen und »gekaufte Snacks« unter die Lupe zu nehmen.

Im Anschluss werden Snacks gemeinsam zubereiten. Handlich verpackt und lecker - Ihre Kinder werden begeistert sein.

Referentin: Magdalena Wäger - Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Eine Anmeldung ist erforderlich, per Mail an koki@ansbach.de oder telefonisch unter 0981/9723-178 oder -179. Der Link für die Veranstaltung wird per Mail versandt.