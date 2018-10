Die schottische Autorin A. L. Kennedy gehört zu den herausragenden literarischen Stimmen Großbritanniens und legt in diesem Jahr ihren neuen Roman "Süßer Ernst" vor, ein großer London-Roman und eine Geschichte über Wiedergutmachung, ins Deutsche übertragen von Ingo Herzke.

Gibt es sie wirklich, jene Liebe, die wahrhaft süß ist, weil sie den anderen – seine Verletzungen, seine Einsamkeit – ernst nimmt? In ihrem ergreifenden und skurril-witzigen Roman fragt A.L. Kennedy nach der Möglichkeit echter Gefühle in zutiefst narzisstischen Zeiten: Jon, Staatsdiener der britischen Regierung in London, muss täglich unmoralisch handeln. Um seiner Entfremdung zu entkommen, schreibt er Liebesbriefe im Auftrag alleinstehender Frauen. Eine von ihnen ist Meg, die sich gerade von ihrer Alkoholsucht erholt. Betört von seiner Handschrift und seinen Worten, sucht sie Jon inmitten der pulsierenden Großstadt auf – und die Geschichte nimmt ihren ganz eigenen Lauf.

Moderation: Tobias Döring

Deutsche Lesung: Lisa Wildmann