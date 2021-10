Harfe Solo

× Erweitern Evelyn Huber Evelyn Huber

Evelyn Huber solo auf der Harfe ist ein besonderes Klangerlebnis: hingebungsvoll feurig ebenso wie atmosphärisch meditativ. Inspiriert von Tango, Jazz, Impressionismus und lateinamerikanischem Lebensgefühl entwickelt sie einen einzigartigen Musikstil, der von ihrem sonnigen Temperament und ihrer Hingabe zur Musik getragen wird.Die Trägerin des Bayerischen Kulturpreises und doppelte Echo-Gewinnerin („Bester Live Act des Jahres“ zusammen mit Quadro Nuevo) jammt, summt, brummt, pfeift und swingt auf der Harfe und stimmt in schnellem Tempo kunstvoll verwobene Melodien an. Dann und wann aber flirtet und verzaubert sie auf zartesten Engelssaiten. Mit viel Charme, Spielfreude und technischer Perfektion bringt Evelyn Huber auf der Harfe bislang ungehörte Klangwelten zum Schwingen.Musikalische Momente zum Augen schließen und abschalten, zum Eintauschen in musikalische Zauberwelten. Locker und charmant moderiert von der Musikerin selbst. Kopfkino vom Feinsten.Die Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeitenden hat für uns höchste Priorität. Für die Veranstaltungen wurde ein ausführliches Hygienekonzept erstellt. Es gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Coronaregelungen.Es wird empfohlen sich vor der Veranstaltung nochmals über die aktuell geltenden Zutrittsregelungen zu informieren.

Karten gibt es an allen bekannten Reservix Vorverkaufsstellen, beim GästeService im Haus des Gastes im Kurpark Tel. 07931/965-225, beim Brunnentempel bei der Wandelhalle, bei der Tourist-Information am Marktplatz Tel. 07931/57-4820, im Internet unter www.kurpark.reservix.desowie nach Verfügbarkeit an der Abendkasse.