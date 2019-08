Südamerika - 20 Jahre Abenteuer zwischen Tropen und Eis

In seiner neuen Live-Show nimmt er den Zuschauer mit auf eine Reisen quer durch den südamerikanischen Kontinent. In einer Art "Best-of" reflektiert er die spannendsten, lustigsten und eindrücklichsten Momente der letzten zwei Jahrzehnte.

Beyer erzählt von Touren, die er zu Fuß, in öffentlichen Bussen oder auf dem Pferderücken unternommen hat, er schildert die Momente in der klirrenden Kälte der Anden, in der lebensfeindlichen Hitze der Atacama-Wüste oder in den grandiosen Landschaften Patagoniens und führt sein Publikum in die entlegensten Winkel Südamerikas.

Heiko Beyer trifft auf die unterschiedlichsten Charaktere: Von den illegalen Smaragdsuchern im Hinterland Brasiliens über die Schamanen des andinen Hochlandes bis hin zu den Gauchos Patagoniens! Über 20 Jahre unterwegs im Süden des amerikanischen Kontinents - Reisen durch beeindruckende Landschaften, Reisen immer nah an den Menschen: spannend, mitreißend und beeindruckend!