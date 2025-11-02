Die Anden gelten als das Rückgrat des südamerikanischen Subkontinents und gleichzeitig als eines der mächtigsten Gebirge dieser Erde.

Ein eigener Kosmos. Urwüchsig, voller Kontraste und von unvergleichlicher Wildheit!

Der Südamerika-Experte Heiko Beyer kennt die Highlights des Kontinents von mehreren abenteuerlichen Reisen, doch sein neues Projekt stellt eine andere Frage: Wie wäre es, die kompletten Anden der Länge nach zu bereisen, vom Pico Humboldt bis zum Kap Hoorn? Dabei die unterschiedlichen Landschaften, Berge, Natur und die Bevölkerung zu erleben, miteinander zu vergleichen, Parallelen zu finden und Unterschiede zu dokumentieren.

Über insgesamt sieben Jahre hinweg war Heiko Beyer unterwegs, oft auf abenteuerlichen und nicht ungefährlichen Wegen. Beyer schlief in Kolumbien in den Hütten der Kogi, er sah die Aymara, die dem bolivianischen Altiplano die Ähren des Quinoa Getreides abringen, er begleitete die peruanischen Quechua auf alten Inkapfaden und folgte dem Weg der Gauchos hinunter in den tiefen Süden.