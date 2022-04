Süddeutsche Philharmonie Esslingen

Esslinger Meisterkonzert

Saisonabschlusskonzert mit Ioana Cristina Goicea, Violine - Andreas Kraft, Leitung

Beethoven: Violinkonzert D-Dur op. 61

Schostakowisch: Symphonie Nr. 12 d-Moll op. 112 - "Das Jahr 1917"

Den besonderen Umständen der Zeit geschuldet begann die Esslinger Konzertsaison mit einem Kammer-Ensemble. Über die Monate sind die Ensembles größer und größer geworden – und nun kommt der glanzvolle Saison-Abschluss mit der Süddeutschen Philharmonie Esslingen in großer Besetzung und mit der wunderbaren Geigerin Ioana Cristina Goicea. Ist schon Beethovens Violinkonzert ein eindrucksvolles Werk, so lässt Schostakowitschs 12. Symphonie alle Register des Orchesters in voller Stärke zur Geltung kommen. Die Leitung liegt in den bewährten Händen von Andreas Kraft.