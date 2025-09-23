Süddeutsche Philharmonie Esslingen

Maurice Ravel feiert 150. Geburtstag und wir feiern mit! Eine unvergessliche musikalische Reise mit der Süddeutschen Philharmonie Esslingen.

Feurige Rhythmen und exotische Klangwelten erwarten Sie u.a. mit „Rapsodie Espagnole“ und „Tzigane“, die die Seele der spanischen und ungarischen Musik einfangen. Ravels meisterhaftes „La Valse“ stellt eine klanggewaltige und dramatische Darstellung des Walzers dar, die die Füße kitzeln lässt.

Als Geburtstagsgäste erwarten wir u.a. Claude Debussy mit seiner „Petite Suite“ - herrlich impressionistische Miniaturen, die Sie mit ihrer zarten Eleganz und faszinierenden Farbnuancen verzaubern uvm.