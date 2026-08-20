Süddeutsches Sinfonieorchester: Saisonauftakt!

Mit zwei Meilensteinen der Musikgeschichte eröffnet das Süddeutsche Sinfonieorchester seine erste vollständige Saison und widmet sich dabei dem revolutionären Geist Ludwig van Beethovens.

Das Orchester entstand 2025 aus den „Jungen Solisten Stuttgart“, einer Initiative junger Musikerinnen und Musiker, die sich als vielfach ausgezeichnete Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe zusammenschlossen, um ihre Leidenschaft für Musik zuteilen. Innerhalb kurzer Zeit entwickelte sich daraus ein außergewöhnlicher Klangkörper, in dem junge Talente gemeinsam mit Mitgliedern renommierter Berufsorchester musizieren. Bereits in seinen ersten Monaten begeisterte das Orchester sein Publikum in Konzertsälen wie dem Beethovensaal der Stuttgarter Liederhalle, dem Forum am Schlosspark Ludwigsburg und bei Gastspielen in Baden-Baden. In der Saison 2026/27 präsentiert das Süddeutsche Sinfonieorchester erstmals eine eigene sinfonische Konzertreihe unter dem Leitmotiv „Menschwerden“.

Den Auftakt gestaltet Ludwig van Beethovens Klavierkonzert Nr. 5 Es-Dur op. 73, das berühmte „Emperor“-Konzert. Als Solistin ist die junge Pianistin Lisi Namchevadzezu erleben, die gleichzeitig die Artist in Residence für diese Spielzeit ist. Die Stuttgarter Musikerin gewann zahlreiche nationale und internationale Wettbewerbe und ist „Young Steinway Artist“. Konzertauftritte führten sie unter anderem in die Carnegie Hall New York, das Concertgebouw Amsterdam, das Beethoven-Haus Bonn sowie mehrfach in die Stuttgarter Liederhalle. Besonders ihre Beethoven-Interpretationen fanden wiederholt große Anerkennung.

Nach der Pause erklingt die Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 „Eroica“. Mit diesem Werk sprengte Beethoven die Grenzen der klassischen Sinfonie und schuf ein musikalisches Manifest von Freiheit, Mut und Erneuerung. Heroische Gesten, dramatische Konflikte und triumphale Höhepunkte machen die „Eroica“ bis heute zu einem Symbol menschlicher Größe und künstlerischer Vision.

Am Pult steht Patrick Giesel, Musikdirektor des Süddeutschen Sinfonieorchesters. Der junge Dirigent, auch gebürtig aus Stuttgart, studierte unter anderem bei dem legendären finnischen Dirigierpädagogen Jorma Panula, aus dessen Schule zahlreiche führende Dirigenten unserer Zeit hervorgegangen sind, darunter Esa-Pekka Salonen und Klaus Mäkelä. Künstlerische Impulse erhielt er zudem von Persönlichkeiten wie Dan Ettinger, Daniel Barenboim und Jörg Widmann. Bereits im Alter von 19 Jahren dirigierte er sein erstes professionelles Konzert. Seither arbeitete er mit Orchestern in mehreren europäischen Ländern zusammen und überzeugte Publikum wie Presse gleichermaßen durch seine musikalische Energie und Ausdruckskraft.

Ein Konzertabend voller jugendlicher Leidenschaft, künstlerischer Entschlossenheit und heroischer Klangwelten – Beethoven in seiner revolutionärsten Form!