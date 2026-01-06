Trotz seines jungen Bestehens konnte sich das Süddeutsche Sinfonieorchester rasch in der süddeutschen Musiklandschaft etablieren. Auftritte in renommierten Häusern wie der Liederhalle Stuttgart gehören bereits zur Laufbahn des Ensembles.

Publikum und Kritik loben insbesondere die klangliche Präzision und die engagierte Spielfreude, die regelmäßig mit begeistertem Applaus gewürdigt werden. Das Orchester steht unter der Leitung von Patrick Giesel, einem Dirigenten der jüngeren Generation, der unter anderem von Jorma Panula ausgebildet wurde – jenem Lehrer, der als Mentor des sogenannten »finnischen Dirigentenwunders« gilt. Weitere künstlerische Impulse erhielt er von Dan Ettinger, Daniel Barenboim und Jörg Widmann. Bereits im Alter von 20 Jahren dirigierte er sein erstes professionelles Konzert und sorgte damit für großes Aufsehen.

Die Geschwister Till und Clara Stümke zählen zu den vielversprechendsten Nachwuchsmusikern Deutschlands. Mit mehrfachen Wettbewerbserfolgen und großem künstlerischem Engagement begeistern sie bereits ihr Publikum – und geben nun ihr Debüt mit dem Süddeutschen Sinfonieorchester. Gemeinsam erwecken sie die intimen Dialoge des großen Doppelkonzerts von Brahms zum Leben und präsentieren dabei eindrucksvoll ihr Können.

Johannes Brahms

Konzert für Violine, Violoncello und Orchester a-Moll op. 102

Antonín Dvořák

Sinfonie Nr. 9 e-Moll op. 95 »Aus der Neuen Welt«

Till Stümke Violine

Clara Stümke Violoncello

Süddeutsches Sinfonieorchester

Patrick Giesel Dirigent