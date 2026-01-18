Süddeutsches Sinfonieorchester

Trotz seines jungen Bestehens konnte sich das Süddeutsche Sinfonieorchester schnell in der süddeutschen Musiklandschaft etablieren.

Auftritte in renommierten Häusern wie den Liederhallen Stuttgart gehören bereits zur Laufbahn des Ensembles. Publikum und Kritik loben insbesondere die klangliche Präzision und engagierte Spielfreude, die regelmäßig mit Applaus belohnt wird. Das Orchester steht unter der Leitung von Patrick Giesel, einem Dirigenten der jüngeren Generation, der unter anderem von Jorma Panula ausgebildet wird, dem Lehrer hinter dem finnischen Dirigentenwunder. Weitere Impulse erhielt er unter anderem von Dan Ettinger, Daniel Barenboim und Jörg Widmann, erregt dabei großes Aufsehen in dem er bereits mit 20 Jahren sein erstes professionelles Konzert dirigierte. Die Geschwister Martin und Marie Helling zählen zu den vielversprechenden Nachwuchsmusikern Deutschlands. Mit mehrfachen Wettbewerbserfolgen und großem Engagement begeistern sie bereits ihr Publikum – und erleben nun ihr Debüt mit diesem Sinfonieorchester. Gemeinsam erwecken sie die intimen Dialoge des großen Doppelkonzertes von Brahms zum Leben und präsentieren ihr Können. Programm: J. Brahms - Doppelkonzert in a-Moll A. Dvorak - Sinfonie Nr. 9 in e-Moll "aus der neuen Welt"