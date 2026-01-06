SüdSax Saxophonquartett

Jazz nur mit Saxophonen, geht das überhaupt? Und wie!

Die Musiker des SüdSax Saxophonquartetts sind nicht nur hervorragende Saxophonisten, sondern auch selbst Bandleader, Komponisten und kreative Solisten mit einzigartigen musikalischen Persönlichkeiten. 2016 von Christoph Beck gegründet, stellt das Ensemble immer wieder spannende und abwechslungsreiche Konzertprogramm zusammen.

Ihr aktuelles Programm trägt den Titel „Eine Reise durch die Jazzgeschichte“ - eine Hommage an die Musik des 20. Jahrhunderts. Erleben Sie eine musikalische Expedition beginnend in den kulturellen Schmelztiegeln New Orleans, hinüber in den Savoy Ballroom in Harlem, wo begeisterte Massen zu Titeln wie „Ain’t She Sweet“ ausgelassen das Tanzbein schwingen. Von den verrauchten Jazzclubs der 60er Jahre bis hin zum Erbe des Jazz: dem Pop der Neuzeit.