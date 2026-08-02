Südstadt-Hocketse

Die Stadtteilkoordination Süd, das Jungendhaus und das Kinderhaus Josefstraße laden ganz herzlich zum Südstadtfest auf dem Kimpolunger Spielplatz ein.

Eine Hüpfburg, das StarkMacherMobil der JKS, Spiel- und Mitmachstationen für Groß und Klein, Zuckerwatte, Musik, Kaffee und Kuchen sowie Leckeres vom Grill wartet auf die Besucher. Neben der Preisverleihung des Malwettbewerbs des Fördervereins Gmünder Südstadt e.V. findet außerdem gegen 13:30 Uhr der traditionelle Faßanstich durch den Ersten Bürgermeister Christian Baron statt.