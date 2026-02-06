Südstadt Theater

In einem sind die Tiere sich von Anfang an einig: Etwas Besseres als den Tod würden sie auf jeden Fall finden. Also machen sich Esel, Hund, Katze und Hahn auf den Weg nach Bremen.

Unterwegs, in einem Wald, treffen sie auf Räuber und vertreiben diese mit List aus ihrem Haus. Hier lässt es sich trefflich bleiben, beschließen sie, der Weg nach Bremen ist doch gar zu lang.

Doch wie lebt es sich zusammen, wenn man so unterschiedlich ist und so unterschiedliche Bedürfnisse hat? Kann das Räuberhaus ein neues Zuhause werden?

Zum Glück gibt es die Musik. Sie begleitet die Tiere, stiftet Sinn, erfreut und lässt Konflikte vergessen.

Die Senior*innen des Südstadt-Theaters erzählen die Geschichte der Brüder Grimm aus einem besonderen Blickwinkel. Sie greifen die Märchenmotive auf, unterbrechen jedoch immer wieder die Handlung, um ihre eigenen Gedanken und Wünsche für das Alter einzubringen.