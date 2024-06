Südstadtfest 2024

Erleben Sie beim 20. Jubiläum unseres traditionellen Stadtteilfests im Heilbronner Süden am Sonntag, den 21. Juli in der Zeit von 11 bis 17 Uhr einen abwechslungsreichen Tag auf dem Parkplatz-Gelände von EDEKA Ueltzhöfer in der Charlottenstraße 9.

Geboten wird Ihnen ein buntes Rahmenprogramm aus Musik, Tanz und Mitmachaktionen. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Quartierszentrums Heilbronner Süden.