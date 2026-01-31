Schlager-Konzert mit Oswald Sattler, Nadin Meypo und die Geschwister Niederbacher.

Die Erfolgsgeschichte geht weiter! Nach der gefeierten Jubiläumstournee 2025 kehren die Südtiroler Heimatsterne auch 2026 zurück nach Balingen – mit einer emotionalen Nachmittagsveranstaltung, die ganz im Zeichen der Volksmusik steht.

Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Konzertnachmittag mit drei Publikumslieblingen:

Oswald Sattler – Die lebende Legende der Volksmusik bringt mit seiner unverwechselbaren Stimme und Liedern über Glaube, Heimat und Berge die Seele Südtirols direkt auf die Bühne. Ein Garant für Gänsehautmomente!

Nadin Meypo – Die beliebte Moderatorin und Sängerin führt mit Herz, Humor und musikalischen Glanzlichtern durch das Programm. Mit ihrer frischen Ausstrahlung und ihrem eigenen Musikstil sorgt sie für besondere Akzente und beste Unterhaltung.

Geschwister Niederbacher – Mit ihrer harmonischen Mehrstimmigkeit, ihrer Leidenschaft für die Volksmusik und spürbarer Bühnenfreude begeistern sie seit Jahren ihr Publikum. Authentisch, herzlich und mitreißend bringen sie die schönsten Melodien aus Südtirol zum Klingen.

Das Publikum erwartet ein stimmungsvoller Abend für die ganze Familie: voller Herzlichkeit, Humor und Lebensfreude, mit Zeit zum Träumen, Abschalten, Mitsingen und Schunkeln. Die „Südtiroler Heimatsterne“ sind eine musikalische Liebeserklärung an die Dolomiten, an Tradition und Lebensfreude – und an all das, was Südtirol so einzigartig macht.