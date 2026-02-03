Ein Abend voller Gefühl, Heimat und Herzlichkeit mit den beliebten Stars.

Oswald Sattler, Nadin Meypo, Alexander Rier

Heimatsterne sind die hellsten und kraftvollsten Botschafter ihrer Region – sie schenken Licht, Wärme und Geborgenheit. Genau dieses Gefühl bringen die „Südtiroler Heimatsterne“ auch 2026 wieder auf die Bühnen im deutschsprachigen Raum. Mit dabei sind die fernsehbekannten Stars aus Südtirol: Oswald Sattler, Alexander Rier sowie die beliebte Entertainerin und Sängerin Nadin Meypo. Gemeinsam präsentieren sie die schönsten musikalischen Höhepunkte aus ihrer Heimat – authentisch, emotional und voller Lebensfreude.

Das Publikum erwartet ein zauberhafter Abend für die ganze Familie: voller Herzlichkeit, guter Laune und musikalischer Wärme, mit Zeit zum Träumen, Abschalten, Mitsingen und Schunkeln. Die „Südtiroler Heimatsterne“ sind eine musikalische Liebeserklärung an Südtirol – an die Dolomiten, an die Traditionen und an das besondere Lebensgefühl dieser einzigartigen Region.

Oswald Sattler gründete bereits im Alter von 18 Jahren gemeinsam mit Freunden die legendären Kastelruther Spatzen und schrieb mit ihnen Musikgeschichte. 18 Jahre lang war er prägendes Mitglied der Erfolgsformation und sammelte unzählige Auszeichnungen, Goldene Schallplatten und Sieger-Titel. Nach seinem Ausstieg startete er eine beeindruckende Solokarriere, gewann den Grand Prix der Volksmusik, erhielt zahlreiche Goldene Schallplatten und sogar zweimal die Goldene Stimmgabel. Mit seiner ruhigen Art, seiner unverwechselbaren Stimme und seiner tiefen Verbundenheit zur Heimat verkörpert Oswald Sattler wie kaum ein anderer die Seele Südtirols.

Alexander Rier zählt zu den vielversprechendsten Stimmen der jungen Südtiroler Musikgeneration. Als Sohn von Norbert Rier, dem Frontmann der legendären Kastelruther Spatzen, ist ihm die Musik sprichwörtlich in die Wiege gelegt worden. In den vergangenen Monaten stand Alexander Rier besonders im Fokus, als er seinen Vater bei zahlreichen Auftritten der Kastelruther Spatzen vertreten hat, der aus gesundheitlichen Gründen pausieren musste. Mit großer Souveränität, musikalischem Feingefühl und eigener Persönlichkeit begeisterte er Publikum wie Fans gleichermaßen.

Seine warme Stimme, seine natürliche Ausstrahlung und seine tiefe Verbundenheit zur Heimat machen ihn zu einem authentischen Botschafter Südtirols. Alexander Rier verbindet traditionelle Werte mit einer modernen Note und berührt mit Liedern über Liebe, Familie, Natur und Lebensfreude – ehrlich, gefühlvoll und nahbar.

Nadin Meypo gilt mittlerweile als echter Geheimtipp der Schlagerbranche und als bekennende Südtirol-Liebhaberin. Die strahlende Frohnatur hat die gute Laune gepachtet und begeistert ihr Publikum mit Charme, Humor und einer mitreißenden Bühnenpräsenz. Ihr Schlageralbum stieg sensationell auf Platz 5 der deutschen Schlagercharts ein, sie ist sechsfache Siegerin der SWR4-Hitparade und war zuletzt mit Stars wie Semino Rossi und Andy Borg auf ausverkaufter Tournee. Auch als Moderatorin überzeugt sie mit Herzlichkeit, Spontaneität und einem feinen Gespür für ihr Publikum.

Die „Südtiroler Heimatsterne“ vereinen starke Stimmen, ehrliche Musik und echte Geschichten aus der Heimat. Traumhafte Bilder der Dolomiten, persönliche Anekdoten und große Gefühle machen dieses Konzert zu einem besonderen Erlebnis. Lehnen Sie sich zurück, lassen Sie den Alltag hinter sich und genießen Sie einen Konzertnachmittag, der Herz und Seele berührt – mit den Südtiroler Heimatsternen.