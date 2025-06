Auch aus dem Weinsberger Tal machten sich an Ostern 1525 zahlreiche Bauern auf, um sich den Haufen auf ihrem Weg nach Weinsberg anzuschließen.

Erleben Sie am Beispiel der Ortschaft Sülzbach, was die Bauern in den Protest trieb und welche Folgen die Dorfbewohner zu tragen hatten. Unter diesen traf es den Schultes und dessen Familie besonders hart…