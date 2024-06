Süss und Salzig

Mit Fritz Kreisler beginnt das aufstrebende Klaviertrio sein Konzert und bedient somit eher die süßen Klänge, z.B. mit der alten Wiener Weise The Old Refrain.

Salzige Luft kann man im Hafen von Buenos Aires schnuppern. Dank Astor Piazzolla in musikalischer Form zu allen vier Jahreszeiten. Die sogenannten Blue Notes bringen Farbe und Würze in die Musik und lassen sie nach Jazz klingen. Die Kombination von Klassik und Jazz, so wie George Gershwin, führt der amerikanische Komponist Paul Schoenfield in seiner Café Music fort: Ein kräftiger Schluck aus prägnanter Rhythmik und kraftvollen Melodien.

Trio Piacenza Polina Elena Munteanu Violine / Joachim Birmann Cello / Yanjun Chen Klavier

Werke von Kreisler, Piazzolla, Schoenfield