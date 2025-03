Sütterlin- und Kurrentschrift lesen lernen

Kennen Sie auch diese kleinen Schatzkisten mit Briefen, Zeugnissen, Postkarten oder Tagebüchern der Eltern oder Großeltern in Ihrem Keller oder auf Ihrem Dachboden? Diese handschriftlichen Zeugen der Zeit enthalten so manches familiäre Geheimnis. Jedoch ist das Lesen der alten deutschen Schrift heute nicht mehr selbstverständlich und gerät zunehmend in Vergessenheit. Damit dieser Schatz bei Ihnen nicht verloren geht, werden wir innerhalb eines Einsteigerkurses das Lesen der Sütterlin- und Kurrentschrift (neu-)erlernen und somit einen Zugang zur eigenen Familiengeschichte herstellen.