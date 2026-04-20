Curth Flatow S GELD LIEGT uff DR BANK Komödie

Bearbeitung von Axel Preuß, Schwäbisch von Monika Hirschle

Schaffa, schaffa, Bank überfalla! In dieser rasanten schwäbischen Komödie wird einem mehr als nur der Atem geraubt.

Gustav Kühne ist rundum zufrieden: Er hat eine liebende Frau, drei prächtige Kinder und einen erfüllenden Beruf als Schlosser. Seine Leidenschaft jedoch gilt dem Bankraub! Zusammen mit seinen Söhnen hat er gerade wieder einen Coup gelandet. Doch plötzlich steht die Polizei vor der Tür. In seiner Not legt er ein Gelübte ab: Wenn er davonkommt, wird er in den nächsten 40 Jahren keine Bank mehr ausrauben.

Gesagt, getan. Doch an seinem 80. Geburtstag will er es noch einmal wissen – und plant zum Leidwesen seiner Söhne den ersten Bankraub nach vier Jahrzehnten.

Eine freche Komödie mit liebevoll gezeichneten Charakteren. Nicht umsonst ist „Das Geld liegt auf der Bank“ eines der erfolgreichsten Stücke der Nachkriegszeit. Mit Willy Reichert („Häberle und Pfleiderer“) in der Hauptrolle wurde das Stück bereits vor 55 Jahren in unserer Komödie im Marquardt gefeiert.

Durch die Überarbeitung von Axel Preuß und die Übersetzung von Monika Hirschle bekommt das Stück einen neuen, schwäbischen Charme.

Erleben Sie Reinhold Weiser in einer Paraderolle als knitzen Bankräuber und Jörg Pauly sowie Stefan Müller-Doriat als seine besorgten Söhne.