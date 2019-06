„RadKultour“ -Radaktionstag mit geführter Radtour zu den kulturellen Highlights im Neckartal

Sonntag, 30.06.2019 ab 10:30 Uhr, Start: Schlosspark Bad Rappenau

Im Rahmen der RadKultour laden die Touristikgemeinschaft HeilbronnerLand, der Landkreis Heilbronn und die beteiligten Kommunen am 30. Juni zu einer kulturell-kulinarischen Radtour ins Neckartal. Damit geben sie gleichzeitig den Startschuss für das diesjährige STADTRADELN im Landkreis. Entlang der 30 Kilometer langen Strecke erwarten die Radlerinnen und Radler kulturelle Besonderheiten und regionale Köstlichkeiten. Geführt wird die Tour von den Bike- und Touren-Guides HeilbronnerLand – Teilnehmerinnen und Teilnehmer können daher entspannt an den Start gehen und die Strecke mit allen Sinnen erleben. Die Strecke ist für Jedermann geeignet; eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Bad Rappenaus Oberbürgermeister Sebastian Frei lädt um 11 Uhr am Wasserschloss in Bad Rappenau zu einem Begrüßungsgetränk, bevor die Tour offiziell startet. Nach einer Kurzführung durch den Felsenkeller im Schloss Horneck geht es von Gundelsheim weiter nach Bad Friedrichshall. Dort wird die Schleuse Kochendorf besucht und anschließend weiter zum geselligen Tourausklang auf dem Weingut Friedauer geradelt.

Die Teilnahme ist kostenfrei und erfolgt auf eigene Gefahr. Bitte prüfen Sie Ihr Fahrrad auf Verkehrssicherheit (Schaltung, Bremsen). Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie Ihr Fahrrad morgens ab 10:30 Uhr auf dem Platz vor dem Wasserschloss beim kostenlosen RadCHECK prüfen. Auch am Weingut Friedauer wird der RadCHECK aufgebaut. Kleine Ausbesserungen am Fahrrad werden jeweils direkt vor Ort durchgeführt.Es besteht Helmpflicht! Die Strecke ist geeignet für Tourenräder, MTB und E-Bike – nicht geeignet für Rennrad und Anhänger.

Die RadKultour ist die Highlight-Veranstaltung der Aktion STADTRADELN im Landkreis Heilbronn. Vom 22. Juni bis 12. Juli können fleißig Radkilometer gesammelt werden. Das Ziel: Gemeinsam mit den 18 teilnehmenden Städten und Gemeinden die Vorjahresergebnisse toppen und erneut zeigen, wie selbstverständlich Radfahren zum Alltag im Landkreis dazugehört. Radlerinnen und Radler können die RadKultour am 30. Juni nutzen, um Kilometer für das STADTRADELN zu sammeln und ihr Team so im dreiwöchigen Aktionszeitraum weiter nach vorne zu bringen.

Bad Rappenau ist in diesem Jahr auch wieder beim Stadtradeln mit dabei. Vom 22.06. bis zum 21.07. sollen möglichst viele Radkilometer gesammelt werden. Wir würden uns freuen, wenn Sie schon jetzt in Ihren Medien für diese Aktion werben könnten, damit sich möglichst viele Radler anmelden und viele Radkilometer zusammenkommen.

In diesem Zusammenhang findet auch der Radaktionstag „Radkultour“ am 30.06. in Bad Rappenau statt.