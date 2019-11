Stefanie Kloß, Johannes und Thomas Stolle und Andreas Nowak werden im Januar 2020 auf ihre eigentliche Heimat, die Bühne, zurückkehren – um mit den Silbermond-Fans im Rahmen von 15 (!) Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz wieder auf Tuchfühlung zu gehen. Am 27. Januar 2020 sind sie zu Gast in der SAP Arena.

Nach rund anderthalb Jahrzehnten im Musikgeschäft, nach mehr als sechs Millionen verkauften Tonträgern, hunderten von ausverkauften Konzerten, dutzenden von Gold- und Platinauszeichnungen, nach Hymnen wie „Durch die Nacht“, „Symphonie“, „Das Beste“, „Irgendwas bleibt“, „Leichtes Gepäck“ und „B 96“, nach so vielen Jahren „on the road“ und im Studio – was kann das Publikum, was kann die Band selbst sich da noch wünschen? Vielleicht einfach, dass die Reise weitergeht!