Fünf Slam-Poet*innen aus nah und fern treten gegeneinander an.

Vor ihrem Auftritt nehmen die Künstler*innen Platz "auf der Couch" und stellen sich in Interviews den Fragen des Publikums.

Aus einer Vorrunde wählt das Publikum 3 Poet*innen ins Halbfinale. Dort müssen sie sich einer schriftstellerischen Challenge stellen.

Das liebevoll ausgewählte Line up präsentiert ein fulminantes Sammelsurium aus den Spielarten von Poetry Slam: Lyrik, Rap, Kabarett, Story-Telling, Beatbox, Comedy und Spoken Word.

Der Slam auf der Couch wird präsentiert von ausdrucksreich e.V.