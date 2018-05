Die Writers in Stuttgart sind Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Wurzeln, die aus Liebe zur englischen Sprache und zur Schriftstellerei zusammengefunden haben. Unter dem Motto "Summer Dreams" hören Sie neue Gedichte, Kurzgeschichten sowie Anekdoten. Tauchen Sie ein in die interkulturelle Mischung aus Erfahrungen und Gedanken.

Summertime is when life spills out into the street cafés and nature. Summer is also when we while away the hours dreaming.....The Writers in Stuttgart is a diverse international group of English-speaking writers who meet monthly at the DAZ to share and critique each other's work.Tonight, they read original work ranging from fictitious tales, pooetry, vignettes and autobiographical stories.