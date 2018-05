Sommerfestival im Hofgarten mit den Beat Königen

× Erweitern (c) music enterprises Beat Könige

Die Beat Brothers sind vielen Musikfreunden in Öhringen bekannt, durch ihre grandiosen Auftritte bei der Night of Music, im Haus an der Walk. Das Quartett hat noch einen kleinen Bruder - die Beat Könige. Sie spielen am Donnerstag, 26. Juli beim Sommerfestival im Hofgarten.

Die Beat Könige sind das Duo der Beat Brothers. Diese Band gibt es schon seit 40 Jahren, und sie ist nicht nur in ihrer Heimat, der Pfalz, bekannt für super Konzerte. Früher auf Welthits der 60er & 70er Jahre spezialisiert, haben sie ihr Repertoire inzwischen auf den Zeitraum von 1960 bis 1990 erweitert. Zwei der Beat Brothers Musiker, das sind Franz Matejcek und Christopher Wüst, haben sich zudem ein weiteres musikalisches Standbein geschaffen: Die Beat Könige. Mit zweimal Gitarre und zweimal Gesang spielen sie ein wunderschönes akustisches Repertoire. Die Beat Könige sind sozusagen die Profiband im Kleinformat.