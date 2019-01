Sascha im Quadrat ist kult. Warum? Das müssen Sie schon selbst rausfinden! Sascha Kleinophorst war schon mit vielen Rock-Formationen unterwegs, u.a. trat er als Frontmann der Brass Machine in der ganzen Republik und mehrfach auf dem legendären Jazzfestival in Montreux auf. Darüber hinaus ist er, wie auch sein partner in crime Sascha Krebs langjähriges Mitglied des Capitol Ensembles mit großer Fangemeinde. Das „der kleine Sascha“, wie Sascha Krebs auch liebevoll genannt wird, im intimen Casino Rahmen genauso rockt, wie auf den ganz großen Bühnen mit seiner Band „The Queen Kings“, ist mit Teil des Erfolgs von Sascha im Quadrat. Darüber hinaus treffen großartige Interpretationen bekannter Songs auf Humor, der seinesgleichen sucht. Wir im Capitol lieben unsere Jungs und freuen uns heute schon auf den Abend mit Jasmin Perret.

Fünf Jahre war sie stolze Mannheimerin und obwohl sie längst zurück in die Pfalz gezogen ist, schlägt ihr Herz für die Quadratestadt. Umso mehr freut sich Jasmin Perret auf ihren Gastauftritt bei "Sascha im Quadrat"! Die Sängerin, die unter anderem mit ihrem Satire Song "Pop ist tot" das deutsche Musikbusiness aufhorchen ließ, steht mindestens genauso gerne mit Coverbands wie SuperSoniX oder Brass Machine auf Deutschlands Bühnen. Da kann es schon mal passieren, dass kleinere Sessions mit dem eigenen Wohnzimmer verwechselt werden. Jasmin Perret ist gut gelauntes Musikentertainment von Jazz bis Rock!