Sarah Smith

Die kanadische Sängerin kehrt im September gemeinsam mit ihrer Band für eine Reihe von Konzerten in Deutschland und Holland zurück nach Europa.

Sarah tourte bereits viele Jahre als Solokünstlerin durch Europa bevor sie im Jahr 2017 zum ersten Mal ihre Band mitbrachte. Die Tour war so ein großer Erfolg, dass sie im Herbst 2018 für eine 22tägige Tour durch Europa und Holland zurückkamen. Bereits da entstanden die ersten Pläne für eine neue Tour 2019.

Wie in jedem Jahr wird Sarah auch in 2019 einen vollgefüllten Terminkalender haben, um ihren Level von nahezu 300 Auftritten pro Jahr zu halten. Dieses Jahr werden sie ihre Auftritte quer durch Kanada, den Süden der USA (Texas) und in ein Resort in Jamaica führen.

„Es war schon immer meine Art, mir meine Fangemeinde Konzert für Konzert und Fan für Fan aufzubauen“, sagt Sarah. „Jedes Mal wenn wir nach Europa zurückkommen ist die Begeisterung ein bisschen größer. Wir arbeiten hart daran unserem Publikum eine Show zu bieten, die Spass macht und inspiriert. Wir sind so dankbar für die Unterstützung, die wir all die Jahre von unseren Fans, den Veranstaltern und der Presse erhalten haben. In Europa zu touren ist wirklich ein Traum.“

Support: Gracefire

Nach ihrer Osteuropa Tour im Januar / Februar 2019 spielt Gracefire endlich mal wieder im Ei in Nürtingen!

Die vierköpfige Rockband aus der Nähe von Stuttgart und setzen auf eine gemischte Besetzung mit dreifacher Frauenpower.

In neuer Besetzung starten sie seit vorletztem Jahr richtig durch, veröffentlichten im März 2017 ihre EP "Probably", spielten 2018 30 Konzerte, hatten auch schon regional einige Fernseh- und Radioauftritte und spielten als Vorgruppe von John Lees‘ Barclay James Harvest.

Seit Anfang 2017 ist die erste Single „Probably“ und das dazugehörige Musikvideo auf dem Markt. Mit diesem Song sind Gracefire direkt auf Platz 1 der Downloadcharts eingestiegen.

Auch die zweite Single „This is“ und die Ballade „Why“ erreichten Top-Ten-Platzierungen in den Amazon Charts und festigten den Ruf als Stuttgarts Rockband Nummer eins.

Support Internationaler Acts: