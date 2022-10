Saal frei Labor-Festival 2022 zu Gast im FITZ

Vom 1. – 3.11.2022 wird das FITZ zum Schauplatz für Echtzeitkomposition und Freie Improvisation im Rahmen des 3. Stuttgarter SAAL FREI LABOR-Festivals.

Das Publikum erlebt an 3 Abenden live das Entstehen eines Kunstwerkes mit Künstler*innen der PerformanceImprovisationGroup Instant PIG//Stuttgart und ihren regionalen und internationalen Gästen u.a. Sten Rudstrom, Maya Carroll und das internationale Netzwerk für interdisziplinäre Improvisationskunst What IIIF. Die Künstler*innen bilden Ensembles in einmalig neuer Zusammensetzung und starten aus ihrer spezifischen Expertise heraus in eine unvorhersehbare und einzigartige Performance.

Das diesjährige SAAL FREI Labor setzt in der Interaktion mit der Kunstform Figuren- und Materialtheater am FITZ einen neuen künstlerischen Schwerpunkt.

Das LABOR-Festival mit Workshops und Abendprogramm findet vom 29.10. - 06.11.2022 in Stuttgart am Produktionszentrum Tanz+Performance sowie an der Tanz-und Theaterwerkstatt in Ludwigsburg statt. Informationen zu allen beteiligten Künstler*innen und ihrem Angebot für professionelle Künstler*innen und Amateure unter www.saalfrei.com

Instant PIG//Stuttgart - ist ein am Produktionszentrum trainierendes freies Ensemble, das sich immer wieder öffnet, neue Künstler*innen in die Arbeit mit einzubeziehen und gewährleistet kontinuierliche künstlerische Recherche, Qualität und eine Auswertung und Dokumentation des Formates Improvisation und Instant Composition. Das Ensemble genießt den Kopfsprung in einen neuen Klang- und Bewegungsraum und wagt ihn mit jeder Aufführung konsequent aufs Neue. Die PerformerInnen experimentieren mit einer Bandbreite ästhetischer Konzepte: Von abstrakter Bewegungssprache bis hin zu poetisch - humorvoll – musik - theatralen Aktionen, loten sie lustvoll die Diversität ihrer künstlerischen Hintergründe aus und finden gemeinsam mit dem Publikum in ihr unvorhersehbares Stück. Die Musikalität und das Thema einer Instant PIG -Komposition entspringt dem Potential und dem Mut der PerformerInnen, sich aus dem Momentheraus immer wieder für Rollenwechsel zu entscheiden, sodass Grenzen zwischen Zuständigkeiten für Tanz, Musik, Bild und Wort verschwimmen können.

Künstlerische Leitung: Mahnke, Prechtl, Senoner, Thomas