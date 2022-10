Das Schlemmer-Rauschen

In engem Austausch zwischen Körperlichkeit, Tanz, Musik und Bühnenbild realisiert die PerformanceImprovisationGroup Instant PIG//Stuttgart in einer bilderstarken Sprache eine szenische Revue an einem festlichen Tisch.

Die Performance setzt einen Kontrast zu Oskar Schlemmers Ästhetik mit ihrer eher technoiden, symmetrischen und entindividualisierten Körperlichkeit. Das Ensemble setzt den Körper, Bewegung und Tanz für eine rituelle Zelebration des Lebens mit all seiner Diversität und Sinnlichkeit ein. In einem musikalischen Arrangement aus Neuer Musik und Elementen klassischer, zeremonieller Blasmusik, verschmelzen die Körper der Tänzer*innen unterschiedlichen Alters in ihrer EchtZeitKomposition mit den Materialien des Bühnenbilds von Justyna Koeke.