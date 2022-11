Der Tigerprinz

Einer Tigerin haben Jäger großes Leid zugefügt. Daher rächt sie sich an den Menschen und überfällt deren Dörfer.

Nun soll die weise Alte Lao Lao einen Rat geben. Krieg oder Frieden? Doch die weisen Steine, die immer die Wahrheit sagen, sprechen diesmal etwas Ungeheuerliches: der König soll seinen eigenen Sohn der Tigerin überbringen. Und so findet die Tigerin eines Tages den kleinen Prinzen Wen friedlich schlafend im Dschungel. An Mutters Stelle nimmt sie ihn an und lehrt ihn alles, was kleine Tiger können und wissen müssen. Und für Wen beginnt ein großes Dschungelabenteuer. Doch König und Königin haben große Sehnsucht nach ihrem Sohn. Sie schicken Soldaten aus, um ich zu suchen…

Ein faszinierendes Zusammenspiel von Erzählung, Tanz und Schattenspiel darüber, wie aus Feindschaft eine tiefe Freundschaft werden kann.