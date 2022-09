Be Here Now! – Action Theatre™

Der Workshop Be Here Now! lädt euch ein, die Aufmerksamkeit mit einfachen Stimm- und Bewegungsübungen in den gegenwärtigen Moment zu bringen und so das Unbekannte zu erforschen. Wir verfeinern unsere Körperwahrnehmung mit der Action Theater™-Methode und werden uns der unterschiedlichen Qualitäten unserer Aufmerksamkeit bewusst.

Der Workshop ist für jede*n offen.

Kombipreis zwei Workshops:

W149 Tanz und Improvisation(Lilo Stahl) und

W148 Be Here Now! (Sten Rudstrøm)

125 € / erm. 105 €

Anmeldung zu Kombipreisen unter: info@tanzundtheaterwerkstatt.de

Ein Workshop im Rahmen des Stuttgarter SAAL FREI – LABOR für Improvisationskunst 2022 in Kooperation mit der Tanz- und Theaterwerkstatt.

Die Plattform SAAL FREI wird vom Kulturamt der Stadt Stuttgart gefördert.