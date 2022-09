Saal frei Labor: Stille – Warten – Impuls – Imagination

W147 // A // Meltem Nil

In diesem Workshop arbeiten wir mit Bewegung, Stimme und Text, welche wir selbst aus dem Moment heraus generieren. Gerade die Reise ins Ungewisse lässt überraschende Formen und Stärken erblühen. Wichtig ist dabei die Förderung der Individualität der Teilnehmer*innen und ihre spielerische Freude am Improvisieren. So entstehen Gestalten, Bilder und Geschichten in eigener Form und Musikalität.

Kombipreis zwei Workshops:

W149 Tanz und Improvisation (Lilo Stahl) und

W147 Stille – Warten – Impuls – Imagination (Meltem Nil)

200 € / erm. 170 €

Anmeldung Kombipreis unter: info@tanzundtheaterwerkstatt.de

Ein Workshop im Rahmen des Stuttgarter SAAL FREI – LABOR für Improvisationskunst 2022 in Kooperation mit der Tanz- und Theaterwerkstatt.

Die Plattform SAAL FREI wird vom Kulturamt der Stadt Stuttgart gefördert.