Saal frei Labor: Tanz und Improvisation

W149 // AmV, M // Lilo Stahl

Die Arbeit von Lilo Stahl vermittelt Freude an Spiel und vielfältigem Ausdruck, öffnet Zugang zu den kreativen Ressourcen und schärft physische und geistige Präsenz. Durch gezielte Übungen werden Wahrnehmung sensibilisiert, Reaktionsschnelligkeit geweckt, Bewegungsvielfalt und bewusste Interaktion geschult. In strukturierter Form entsteht Raum für spontane Ereignisse, durchdrungen von Tiefe und Leichtigkeit. Der Workshop ist offen für bewegungs- und experimentierfreudige Menschen, Vorkenntnisse erwünscht.

Kombipreise zwei Workshops:

W149 Tanz und Improvisation (Lilo Stahl) und

W147 Stille – Warten – Impuls – Imagination (Meltem Nil)

200 € / erm. 170 €

W149 Tanz und Improvisation (Lilo Stahl) und

W148 Be Here Now! – Action Theatre™ (Sten Rudstrøm)

125 € / erm. 105 €

Anmeldung zu Kombipreisen unter: info@tanzundtheaterwerkstatt.de

Ein Workshop im Rahmen des Stuttgarter SAAL FREI – LABOR für Improvisationskunst 2022 in Kooperation mit der Tanz- und Theaterwerkstatt.

Die Plattform SAAL FREI wird vom Kulturamt der Stadt Stuttgart gefördert.