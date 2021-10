The Chain of Feetwood Mac

THE CHAIN of FLEETWOOD MAC sind 6 Musiker aus dem Rhein-Main-Gebiet, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die zeitlosen Hits der Kultband Fleetwood Mac auf die Bühne zu bringen.

Ganz nah dran am Original, aber ohne dabei zur Kopie zu werden, bieten sie ein zweieinhalb bis dreistündiges Feuerwerk mit den größten Hits der Band, die fast fünf Jahrzehnte Musikgeschichte prägte.

Nach all den Jahren haben die Songs von Fleetwood Mac nichts von ihrer Faszination eingebüßt. Ob gefühlvolle Balladen wie Dreams und Sara oder die vorwärtsdrängenden Dauerbrenner Don’t Stop und Go

Your Own Way - um nur Einige zu nennen – The Chain lassen die unvergesslichen Ohrwürmer wieder auferstehen.

Bei uns gilt die 2G Regel. ( Geimpft oder Genesen ) Feiern wie früher ohne Maske und Einschränkungen. Bitte Nachweis unbedingt mitbringen