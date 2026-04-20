SaalFrei 2026: other:M:other (Wien) × Instant PIG//Stuttgart

Im ersten Set leitet das Wiener Trio other:M:other elektrische Druckwellen in die klangschwangere Bauchgegend. Die drei Masters of Ceremony zelebrieren in zerebraler Dreifaltigkeit die analoge Eklektoakustik. Fötale Fruchtwasserflashs führen zu wilden Tänzen um den Materpfahl. Mutter Marias pränataler Tauchgang in der rhythmisch pulsierenden Ursuppe.

In einem zweiten Set tritt das Ensemble der Plattform für interdisziplinäre Performance SAAL FREI, Instant PIG//Stuttgart, in eine künstlerische Echtzeit-Interaktion mit dem Trio other:M:other und betritt damit Niemandsland. Die multidisziplinäre Plattform richtet den Blick auf Ereignisse, wo sich Werte im Wandel befinden und macht Strukturen vor dem Zerfall wahrnehmbar. Wo Wandel zur Normalität wird, bleibt die Akzeptanz der Unsicherheit. Wir setzen performative Kontrapunkte und zelebrieren so die Porosität der visuellen Treffpunkte im sonischen Raum. Und oft wenn wir glauben, wir wären am Ende von etwas angekommen, stehen wir bereits am Anfang von etwas anderem/Neuem.

Die Plattform SaalFrei bietet Raum für interdisziplinäre Proben, intensive krea-tive Prozesse, die Erforschung kompositorischer Spielregeln und Kommunikati-onsformen zwischen den Künsten und mit dem Publikum. SaalFrei wurde im Jahr 2018 von Mitgliedern des Produktionszentrum Tanz und Performance ins Leben gerufen und hat hier seit der Gründung seine künstlerische Heimat.