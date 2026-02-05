Sababa 5

Kulturzentrum Dieselstrasse e.V. Esslingen Dieselstrasse 26, 73734 Esslingen am Neckar

Die Musik von Sababa 5 kreist um mediterrane Rhythmen und Melodien, kombiniert mit Klängen aus der Welt des Rock und psychedelischen Funks – eine echte Mischung aus Ost und West.

Inspiration schöpft die Band aus einer Vielzahl von Quellen: von globalen Aufnahmen der 1960er-Jahre bis hin zu den analogen Klängen der Nahost-Musik der 1970er-Jahre. Diese eklektische Mischung sorgt dafür, dass der Sound von Sababa 5 dynamisch und stetig im Wandel bleibt und dabei verschiedenste Genres und Rhythmen durchquert.

Dennoch bleibt Sababa 5 ihrem Kern treu: einer Groove-orientierten Band, die beständig mitreißende Rhythmen liefert, die über kulturelle Grenzen hinweg beim Publikum Anklang finden.

Info

Kulturzentrum Dieselstraße, Foto: Eric Hoellisch
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Konzerte & Live-Musik
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