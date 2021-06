in Sekundenschnelle in 15 verschiedene weibliche Mitglieder der Familie Fleischle, von der schwäbischen Hausfrau zur Schicki-Micki-Tussi, vom Baby zur Oma, zu zwei ziemlich besten Freundinnen, von der Hypochonderin zur bumsfidelen Männerversteherin, zu deren badischen Landsmännin, von der Frustituierten zur Prostituierten, der französisch-schwäbischen Chansonneuse zur Jodelexpertin – und, es kommen immer wieder neue dazu!

Sabine Essinger behandelt Alltagsthemen, übertreibt, spitzt zu, karikiert, aber: alles selber erlebt, beobachtet, selber gesammelt und verarbeitet, komponiert und gespielt. Zur selber umhäkelten E-Gitarre, Ukulele und Quietschkommode wird alles selber gesungen und gejodelt – eben typisch schwäbisch: „Am liebschda älles selber mache“, aber dabei genussvoll vor sich hinbruddla: „Älles muss mr selber macha!“

Sabine Essinger liebt feinsinnigen, aber auch kalauernden und vor allem schwarzen Humor. Über Erotik, beziehungsweise Fleischleslust, die im Kabarett ja nicht fehlen darf, wird gern hintenrum geschwätzt, aber jeder weiß selber, was „gmoint isch“. Gell, ond au des, was da in dem Programm vorkommt, hat mr doch fei irgendwie irgendwo scho mal älles selber erlebt!

„Fleckabäs!“ – „Selber!“

„Ratschkätter!“ – „Selber!“

„Schwertgosch!“ – „Selber!“

www.sabineessinger.de