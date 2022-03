Sabine Essinger verwandelt sich in ihrem Programm "Selber!" in Sekundenschnelle in 13 verschiedene weibliche Mitglieder der Familie Fleischle, von der schwäbischen Hausfrau zur Schicki-Micki-Tussi, vom Baby zur Oma zu zwei ziemlich besten Freundinnen, von der Hypochonderin zur bumsfidelen Männerversteherin zu deren badischen Landsmännin, von der Frustituierten zur Prostituierten, der französisch-schwäbischen Chansonneuse zur Jodelexpertin. Und wer weiß, in einigen Figuren erkennt man sich vielleicht "selber".

Die Sellemols Theaterleit Eschelbronn e.V. werden diverse Kurzgeschichten spielen: "Alldagsgschichten aus dem