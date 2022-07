Sie sind unter uns... und in uns. Wir sind Fleischle! Fleischles for future! Fleischles forever young mit all ihren Stärken und Schwächen, liebevoll überspitzt dargestellt von Sabine Essinger.

Dabei geht es nicht sonderlich ernst zu. Es darf gelacht werden! Nicht nur über den ganz normalen Wahnsinn des Alltags, sondern über Dinge, die schon jedem im Leben einmal passiert sind. In Sekundenschnelle verwandelt sich Sabine Essinger in sämtliche weiblichen Mitglieder der „Familie Fleischle“: Berta Fleischle, Baby Fleischle, Witwe Fleischle, Yvonne Fleischle, um nur einige zu nennen, seit vielen Jahren bekannt durch die schwäbische Kabarettgruppe „Neue Museumsgesellschaft“.