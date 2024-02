Sabine Meyer, Fatma Said, Malcolm Martineau - romantische Kammermusik mit Weltstars

Das Kunstlied der Romantik gehört eher zu den Orchideen in der klassischen Musikszene. Das Startrio mit der Sopranistin Fatma Said, der Klarinettistin Sabine Meyer und dem Pianisten Malcolm Martineau widmet sein Konzert ganz diesem Genre und überzeugt durch harmonisches Zusammenspiel. Die Kombination aus Gesang, Klavierbegleitung und Klarinette erfreute sich bei den Komponisten des 19. Jahrhunderts besonderer Beliebtheit und regte diese zu zahlreichen Werken an. Als Textgrundlage dienten oft Gedichte romantischer Schriftsteller, die ihre Träume und Wünsche in Geschichten, Gedichte und Musik verwandelten. Die Inspiration dazu fanden sie vor allem in der Natur jenseits der städtischen Hektik sowie im Leben der Menschen auf dem Lande, das sie als friedvoll und idyllisch idealisierten. Ein weiteres Thema waren die Fragen nach Gott, Liebesschmerz und Tod.

Die Starklarinettistin Sabine Meyer, die gefeierte ägyptische Sopranistin Fatma Said und der gefragte Liedbegleiter Malcolm Matineau haben in Aalen einige Kompositionen dieser Zeit im Gepäck und entführen das Aalener Publikum in einen Liederabend in der Tradition Franz Schuberts.

Das Programm umfasst Werke von Franz Lachner, Robert Schumann, Friedrich Wilhelm Kücken, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Louis Spohr, Wolfgang Amadeus Mozart und Franz Schubert. Poetischer ist ein Liederabend kaum denkbar.

Einführungsvortrag ab 19.15h

Der musikalische Geschäftsführer des Konzertrings Norbert Locher führt in seinem musikhistorischen Vortrag in die Romantik und die Gattung Kunstlied ein und ermöglicht damit ein tieferes Verständnis der dargebotenen Werke.

Karten sind im Vorverkauf beim Musikhaus MusikA, über reservix auf der Webseite des Konzertrings Aalen sowie an der Abendkasse in den Preiskategorien 25 Euro, 29 Euro und 32 Euro erhältlich.