Sabine Meyer & Württembergisches Kammerorchester

Felix Mendelssohn Bartholdy

Ouvertüre »Die Hebriden« op. 26

Carl Maria von Weber

Andante & Rondo ongarese op. 35

Concertino für Klarinette und Orchester Es-Dur op. 26

Richard Strauss

Duett-Concertino F-Dur für Klarinette, Fagott und Orchester

Felix Mendelssohn Bartholdy

Sinfonie Nr. 1 c-Moll op. 11

Sabine Meyer Klarinette

Dag Jensen Fagott

Württembergisches Kammerorchester Heilbronn

Risto Joost Dirigent

Sabine Meyer ist die »First Lady der Klarinette« und eine der größten Musikerinnen unserer Zeit. Ungezählte Konzerte sowie Rundfunk- und Fernsehauftritte führten sie in alle Musikzentren Europas sowie nach Brasilien, Israel, Kanada, China und Australien, nach Japan und in die USA. Bald wird sie ihre Solo-Karriere beenden, um sich ganz der Kammermusik zu widmen. Doch zuvor ist sie – es war ihr ausdrücklicher Wunsch – noch einmal als Solistin mit einem von ihr hochgeschätzten und renommierten Orchester im Forum am Schlosspark zu erleben.

Das Württembergische Kammerorchester Heilbronn unter Risto Joost umrahmt ihren Auftritt mit der »Hebriden«-Ouvertüre von Felix Mendelssohn Bartholdy und seiner jugendlich-frischen Sinfonie Nr. 1. Zusammen mit dem ausgezeichneten Fagottisten Dag Jensen, Mitglied des von ihr gegründeten »Bläserensemble Sabine Meyer«, präsentiert sie romantische Perlen Carl Maria von Webers, bevor sie – charmante Geste – in Richard Strauss Duett-Concertino nach einem Andersen-Märchen mit ihrer Klarinette die Rolle der Prinzessin verkörpern darf.