https://schiefgelacht.de/downloads/ Sabine Schief

Herzhumor & Kabarett mit der schwäbischen Comedyfachfrau Sabine Schief. „Im Namen der Brezel“ heißt das 4.Soloprogramm der Stuttgarter Kabarettistin. Ganz ehrlich – kann sich ein Schwabe das Leben ohne das schwäbische Urgebäck vorstellen?

Low carb! Eine Beleidigung für jeden eingefleischten Schwaben! Essen und Trinken hält Leib & Seele zusammen. Schade, dass man dabei auseinandergeht. Wie immer hat Schief ihre Verwandtschaft im Bühnengepäck. Wer solche Verwandte hat, muss selbst was an der Klatsche haben. Tante Irina aus Kasachstan sagt, Liebe auf den 1.Blick kommt nach der 2.Flasche! Onkel Georg sagt, er sei noch lange kein Pessimist nur weil er seine Kreuzworträtsel zuerst mit Bleistift ausfülle. Die Wege der Brezel sind verschlungen- am Ende schließt sich der Kreis.

Sabine Schief breitet Intimes und Skurriles aus ihrem Lebensschatzkistle aus. Sie goscht, charmiert, versöhnt und verwöhnt. Sie spielt, sie singt – über alles was schiefläuft und schon schiefgehen wird! Schieflachen über Schiefs schrägen Humor!