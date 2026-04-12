Sabine Schief – Pfundsweiber - jedes Gramm zählt

Sabine Schief ist Kabarettistin, Entertainerin und Herzhumoristin mit Leib und Seele.

Drei Dinge muss der Mensch wissen: was zu viel ist, was zu wenig ist und das Wichtigste – wann!

Was für sie zu wenig ist, kann ihm längst zu viel sein. Frauen, die ihren Mann stehen. Männer, die mit Druck wunderbar umgehen können – am besten mit dem Reifendruck.

Egal wie schwer das Leben wiegt, jedes Gramm zählt, das es lebenswerter macht. Schiefs „Pfundsweiber“sind maßlos bis zum Eichstrich. Es geht rauf und runter auf der Lebensachterbahn.

Jeder, der nicht schnell genug in Deckung geht, bekommt sein Fett ab. Herzhumor, der nicht ansetzt – Spaß, der direkt auf die Hüften geht. Hüftgold, Lovehandles und pfundweise Freude.

Schnallt euch an, damit wir zusammen abschnallen können!