Sabine Schief – Sex sells, was willsch macha!

Seit drei Jahrzehnten schwäbische Frauenpower – Sabine Schief. Wer so heißt, kann nur schräge Sachen machen! Die Schief passt in keine Schublade. Schief spielt, singt, ist schlagfertig. Schief moderiert, textet, redet für alle Anlässe. Sie bewegt Herzen – in Freud und Leid. Die Comedy-Fachkraft kennt sich mit den Schieflagen des Lebens bestens aus! Im Bühnengepäck hat sie ihre Verwandten, die so schräg sind, dass man am besten selbst etwas an der Waffel hat, um mit denen klarzukommen. Schief findet immer das Gute im Leben und in den kleinen Dingen das Glück. www.schiefgelacht.de